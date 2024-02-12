Общество 12 февраля 2024, 14:17 Нижегородцам пообещали пятибалльные магнитные бури

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В Нижнем Новгороде в понедельник, 12 февраля, с 16:00 до 18:00 ожидаются магнитные бури в пять баллов. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-секретаря ННГУ Алексея Никонова.

По его словам, люди с метеозависимостью и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния. Среди возможных симптомов — головокружение, тревожность, повышение и понижение давления.

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«Всем сердечникам и хроникам рекомендую заранее подготовить лекарства, чтобы снизить вредные воздействия солнечной активности», — сказал эксперт.

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