Минздрав разъяснил порядок действий для прилетевших из-за границы жителей Подмосковья

В Московской области ужесточили меры противодействия коронавирусу. В регионе запретили проводить мероприятия с большим количеством людей, а всех прилетевших из-за границы просят соблюдать карантин.

Для всех граждан, недавно вернувшихся из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, подмосковный Минздрав прописал алгоритм действий. Предписания необходимо выполнить даже если у вас нет признаков вирусной инфекции.

В первую очередь вы должны самоизолироваться на карантин в течение 14 дней.

Вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист. Для этого вам нужно позвонить по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8-800-550-50-30.

Во время карантина вам не нужно посещать больницу или поликлинику. На 14 день к вам придет медицинский работник, проведет осмотр и закроет больничный.

Подробную информацию об электронном листке нетрудоспособности можно найти в личном кабинете Фонда Социального Страхования.

Также в Подмосковье появился сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Для снижения риска распространения инфекции в Подмосковье также ввели ограничения на проведение мероприятий с большим количеством людей.

В связи с растущей обеспокоенностью жителей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал не закупать слишком много продуктов. Дефицита товаров не будет.