Здоровье 19 июня 2023, 15:11 Собянин открыл в Москве филиал детской поликлиники после реконструкции Мэр Москвы Собянин открыл детскую поликлинику в Даниловском районе после реконструкции РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил с новосельем и профессиональным праздником коллектив детской поликлиники № 91 в Даниловском районе.

По его словам, в здании на улице Лестева заменили коммуникации, лифты и вентиляцию, а также сделали новый фасад. В поликлинике также установили новейшее медицинское оборудование и обустроили кабинет здорового ребенка. Помимо этого, для медработников создали зоны отдыха.

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Собянин напомнил, что недавно в Москве отремонтировали поликлиники в районах Братеево, Восточный, Строгино, Фили-Давыдково и Чертаново Южное. Также сегодня открыли новую взрослую поликлинику в Измайлове и обновленное здание детской поликлиники в Красносельском районе.

Всего в Москве по программе модернизации амбулаторного звена реконструировали 89 поликлиник из 201.

Ранее мэр столицы поручил ускорить строительство поликлиники на Игральной улице.