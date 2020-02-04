Россиянин рассказал подробности эвакуации из Уханя. Спасаться захотели не все

Российское посольство отправило в Ухань специальный автобус. На нем из зараженного коронавирусом города вывезли россиян. Об этом «360» рассказал участник отечественного творческого коллектива Денис Гунгер.

Он пояснил, что в Ухань приехали сотрудники консульства, которые помогли собрать всех россиян. Но возвращаться на родину захотели не все.

«Девочка одна отказалась эвакуироваться и осталась там ждать, пока все нормализуется. Не боится», — поделился он. По словам Дениса, коллега осталась в квартире, которую предоставил директор ее группы.

После того, как россиян собрали по всему городу, их привезли в аэропорт. По словам Дениса, кроме русских, там также есть белорусы, китайцы и арабы.

«Видимо, это Россия помогает их вывезти. Они сейчас находятся в аэропорту. Прошли регистрацию, сдали багаж. Сказали, что через какое-то время у них заберут телефоны», — отметил он.

По его словам, нет никакой точной информации, куда именно полетит самолет. Есть три версии: Тюмень, Приморье и Подмосковье. «Неизвестно, куда нас отправят», — пояснил он.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что зону карантина для россиян и граждан СНГ, которых вывезут из Уханя, создадут в Тюменской области. Все эвакуированные останутся там на две недели.

Вывозить из Уханя и провинции Хубэй их станут самолетом Военно-космических сил России. Всего планируется вывезти 147 человек. Татьяна Голикова подчеркнула, что эта цифра неокончательная и она может измениться. Первый самолет российских военных уже вылетел в Китай. За состоянием эвакуированных граждан будут следить медики и вирусологи.