Тест на коронавирус сделали доступным для всех
Любой желающий сможет пройти тест на коронавирус как в коммерческих лабораториях, так и в государственных медицинских учреждениях. Об этом в эфире программы «Время» на Первом канале сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава ведомства добавил, что всем подряд его делать не стоит. В проведении теста в первую очередь нуждаются люди, которые выезжали за рубеж, имеют клинические симптомы или общались с заболевшим.
По данным Мурашко, сейчас государство делает анализы бесплатно. Но пройти тестирование можно и в сетевых медицинских учреждениях.
«Хочу обратить внимание на то, что самое главное — это не тестирование, а именно комплекс мер, которые позволяют предотвратить распространение инфекции» — напомнил он.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье постоянно вводятся новые меры для защиты и ограничения распространения коронавируса.