Тест на коронавирус сделали доступным для всех

Глава ведомства добавил, что всем подряд его делать не стоит. В проведении теста в первую очередь нуждаются люди, которые выезжали за рубеж, имеют клинические симптомы или общались с заболевшим.

По данным Мурашко, сейчас государство делает анализы бесплатно. Но пройти тестирование можно и в сетевых медицинских учреждениях.

«Хочу обратить внимание на то, что самое главное — это не тестирование, а именно комплекс мер, которые позволяют предотвратить распространение инфекции» — напомнил он.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье постоянно вводятся новые меры для защиты и ограничения распространения коронавируса.