Достичь за полгода более 80% коллективного иммунитета призвали в Госдуме

В Госдуме заявили о необходимости достичь за полгода коллективного иммунитета свыше 80%. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, ожидаемого эффекта не будет, если процесс займет больше времени.

Хубезов в эфире телеканала «Россия 24» заметил, что любая пандемия имеет свое начало и конец.

«Но у нас ведь задача не просто достичь 80% (коллективного иммунитета — прим. ред.), причем уже некоторые говорят не 80%, а больше, — а достичь их хотя бы за полгода. Если это растянется на год и более, тогда, по большому счету, того эффекта не будет, которого мы от этого ожидаем», — привело слова политика РИА «Новости».

Парламентарий напомнил об опыте регионов, отвечая на вопрос о том, какими механизмами достигать коллективного иммунитета. По его словам, те регионы, которые показывают наилучший результат, используют все варианты: убеждение прежде всего — уважительное, стимуляция путем различных розыгрышей, подарков, а также система с сертификатами.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что в стране на 80% должен быть достигнут коллективный иммунитет на фоне пандемии коронавируса. Он добавил, что рассчитывает, что на этот уровень получится выйти в 2022 году. При этом глава государства отметил, что в некоторых странах говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%.