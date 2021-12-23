Путин: России нужен коллективный иммунитет под 80%

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране на 80% должен быть достигнут коллективный иммунитет на фоне пандемии коронавируса. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве.

«Полная вакцинация — у нас, к сожалению, как и во многих странах, на низком уровне. Возьмите ФРГ, где одна из наиболее эффективных систем здравоохранения. <...> У нас уровень 59,4% — коллективный иммунитет», — сказал президент.

Он уточнил, что имеет в виду как переболевших граждан, так и привившихся.

«У нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что рассчитывает, что этот уровень будет достигнут в 2022 году. При этом он отметил, что в некоторых странах говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%.