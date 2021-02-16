Третью волну коронавируса допустили в ВОЗ

По всему миру может начаться третья волна распространения коронавируса. При этом все будет зависеть от поведения людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Вторая волна. Да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель ВОЗ не стала прогнозировать сроки завершения пандемии. Она отметила, что говорить на эту тему можно будет, когда количество заболевших станет ниже эпидемического порога. Кроме того, произойти снижение должно одновременно во всех странах мира. Также нагрузка на систему здравоохранения не должна мешать нормальной работе.

Ранее Вуйнович призвала быть готовыми к тому, что появятся новые мутации коронавируса, менее восприимчивые к созданным вакцинам. Несмотря на это, она заверила, что ученые смогут изменить препараты под варианты вируса. Сейчас специалисты выясняют эффективность действия вакцин на новые штаммы.