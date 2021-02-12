ВОЗ допустила появление менее восприимчивых к вакцинам штаммов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает возможности появления штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к существующим вакцинам. Об этом рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Нужно быть готовыми к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно», — цитирует РБК Вуйнович.

Вуйнович отметила, что надо быть осторожными, потому что все равно вирус мутирует и может поменять белок в любой момент. По ее мнению, антитела, которые есть в организме, могут «просто промахнуться».

Она обратила внимание, что разработчики выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы коронавируса, а также анализируют влияние на них появляющихся после вакцинации антител.

Заведующий отделением в израильской клинике «Хадасса Хар-ха-Цофим» профессор Яков Беркун ранее предостерег людей от бездумного применения антибиотиков при коронавирусной инфекции. Все дело в том, что большинство из этих препаратов в данной ситуации неэффективны.