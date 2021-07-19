Дополнительные выходные предложили ввести для привитых от коронавируса

Прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне должны получать два дополнительных выходных дня. В первый они смогут пройти вакцинацию и отдохнуть на следующий. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Она пояснила, что дополнительные выходные станут еще одним стимулом для прохождения вакцинации молодыми людьми.

«В последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни могут этому способствовать», — пояснила Татьяна Кусайко.

Сенатор отметила, что в ряде случаев после процедуры привитые могут почувствовать повышение температуры или легкое недомогание. Дополнительные выходные позволят им оставаться дома.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации необходимо исключить физические нагрузки, употребление алкоголя и походы в баню. Он подчеркнул, что особенно это важно для людей с нарушением сердечного ритма.

Министр отметил, что прививку от коронавируса лучше сделать летом, потому что осенью начнется сезон гриппа.