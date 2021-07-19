Мурашко призвал россиян отказаться от бани после вакцинации

После вакцинации не стоит ходить в баню и употреблять алкоголь. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять», — сказал Мурашко, его процитировал ТАСС.

Министр здравоохранения также призвал не откладывать прививку до осени, когда начнется сезон гриппа.

Мурашко рассказал, что у ковида появились новые симптомы. Теперь болезнь больше похожа на ангину. Кроме того, у зараженных стали чаще появляться проблемы с кишечником. При этом вирус стал более заразным, что отмечается статистикой.

За последние 24 часа врачи выявили 24 633 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зафиксировали 5 982 766 случаев заражения SARS-CoV-2. Вот уже две недели уровень смертности от ковида превышает 700 случаев в день. Медики предупредили, что COVID-19, вызванный штаммом «дельта», тяжелее переносится. Кроме того, раньше фиксируют повреждения в легких.