Дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодня не требуются. Об этом сообщил Роспотребнадзор у себя на сайте.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

«Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований», — сказала она.

Сообщается, что специалисты проанализировали более 26 тысяч школьных меню, из них только 2% не соответствуют установленным требованиям. Недочеты будут устранены.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что питание учеников начальных классов в Подмосковье организуют на 100%. Свыше 450 тысяч детей будут получать бесплатное горячее питание в новом учебном году.