Минздрав запросил образцы «омикрона» для изучения

Россия запросила образцы нового штамма «омикрон», в скором времени они должны поступить в страну. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова процитировал «Интерфакс».

«Запросы ушли, они (образцы — прим. ред.) будут поступать», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что образцы поступят не сразу — по его словам, для этого «нужно еще время», потому что образец «нужно вырастить». При этом Мурашко не сказал, в какую именно страну Россия направила запрос.

С момента своего появления «омикрон» продолжает распространяться по миру. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зафиксировали уже в нескольких странах Европы, а также в США. Раньше всего он проявил себя в ЮАР, вскоре после этого — в Ботсване и Израиле.

По мнению специалистов, «омикрон» может представлять угрозу. Дело в том, что он распространяется гораздо быстрее других штаммом, а также содержит большое количество мутаций. При этом в России пока не зафиксировали ни одного случая заражения новым штаммом.

«В России нет пока случаев (заражения „омикрон"-штаммом — прим. ред.), мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе у тех, кто возвращается из-за рубежа», — заключил Мурашко.