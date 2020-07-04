Долгосрочные симптомы COVID-19 обеспокоили ученых

Среди пациентов с непроходящими последствиями болезни числятся и молодые люди, ранее никогда не жаловавшиеся на здоровье.

Необходимо тщательнее изучить этот вирус, отметил Курт. У некоторых пациентов симптомы могут сохраняться на протяжении некоторого времени после выздоровления. Они испытывают проблемы с легкими. Часть молодых людей не может заниматься спортом из-за слабости и нарушения дыхания.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — заявил специалист.

SARS-CoV-2 — «непростой вирус», поэтому сравнивать его с обычной простудой неправильно.

Специалисты уже изучают данные о состоянии здоровья COVID-больных. Медики проверяют их легкие и другие органы. Ученым предстоит установить, как коронавирус влияет на организм. Если новая инфекция вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства для снижения опасности симптомов.

«Я, безусловно, обеспокоен этими [непроходящими симптомами], и нам нужно подробнее изучить этот вопрос. Нам предстоит многое выяснить, и хочется надеяться, что вирус не вызывает серьезных хронических изменений в организме человека», — добавил профессор.

Ранее в США был зафиксирован новый антирекорд по заболевшим СОVID-19. Количество новых выявленных случаев — 57,5 тысячи.