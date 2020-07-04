Новый антирекорд по заболевшим СОVID-19 зафиксировали в США

За минувшие сутки в США зарегистрировали больше всего случаев заражения коронавирусом за все время с начала пандемии. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Количество новых выявленных случаев — 57,5 тысячи. Предыдущий антирекорд зафиксировали два дня назад, тогда в США выявили 55,2 тысячи случаев.

Из-за растущей динамики заболевания почти в 40 штатах празднование Дня независимости 4 июля решили частично отменить. Правда, при этом власти США не собираются переносить встречу Трампа с его сторонниками в честь праздника, сообщил ТАСС.

Общее количество заболевших COVID-19 в мире перевалило за 11 миллионов. В антилидерах списка по выявленным случаям — США, Бразилия, Россия, Индия и Перу.

При этом ежедневный прирост числа заболевших с начала пандемии лишь увеличивается. За последние двое суток он впервые преодолел показатель в 200 тысяч.

В России на 3 июля было более 220 тысяч активных случаев коронавируса.