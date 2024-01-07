Здоровье 07 января 2024, 04:34 Доктор Мясников рассказал о новой инфекции с высокой смертностью Мясников: симптомы новой смертельной инфекции похожи на туберкулез РИА «Новости»

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Во многих странах, куда сейчас ездят россияне, появилась новая инфекция. Она имеет высокую смертность, поэтому в случае заражения нужно как можно быстрее начать лечение, сообщил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Инфекция называется мелиоидоз. Заразиться ей можно в Таиланде, Австралии, Индии, Камбодже, Малайзии. Она провоцирует воспаление легких, пневмонию, инфекцию суставов и многое другое. Передается заболеванием двумя путями — через кожу и потом в кровь или через дыхание.

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«Контакт с зараженное землей или водой, вдыхание пыли, поглощение неочищенной воды — вот стандартные пути заражения. От человека к человеку передается неохотно. Но возможна передача и через дыхание, и половым путем, и от мамы к ребенку», — рассказал врач.

Симптомы похожи на туберкулез. У заразившегося человека появляется постоянный кашель, гнойная мокрота, ночное потоотделение, кровохарканье. В случае выявления этой инфекции врачи сразу назначают резервные антибиотики.

Ранее британские врачи назвали неутешительную причину появления необъяснимых синяков. Однако факторов много, поэтому паниковать не стоит.