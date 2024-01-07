Здоровье 07 января 2024, 04:16 Врачи назвали страшную причину появления необъяснимых синяков Daily Mail: причиной необъяснимого появления синяков может стать миелома Unsplash

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Необъяснимые синяки на теле человека — это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная — миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.

Миелома — это злокачественного заболевание крови, при котором клетки плазмы размножаются слишком быстро, из-за чего уровень защитных белков увеличивается. Такие клетки вытесняют обычные, копятся в костном мозге и разрушают костную ткань. На ранней стадии миелома может быть незаметна и не вызывать симптомов.

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В беседе с «Известиями» терапевт Варвара Рубан рассказала, что есть и другие причины синяков. Например, прием лекарств вроде антидепрессантов, препаратов для разжижения крови и других. Или же нехватка витамина С, В12 или К. Излишние физические нагрузки тоже провоцируют необъяснимые синяки.

Ранее диетолог Наталья Сычева рассказала, кому не стоит перебарщивать с горьким шоколадом. Несмотря на его полезные свойства, людям с некоторыми заболеваниями он противопоказан.