    16 января 2020, 19:05

    Доктор Мясников рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям

    Ирина Нагайникова

    Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что для незакаленного организма крещенские купания могут стать огромным стрессом. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Можно начинать с сентября. Сейчас времени на подготовку уже нет. Поэтому окунание в ледяную воду может стать очень стрессовой ситуацией для организма, особенно при проблемах с сердечно-сосудистой системой», — предупредил Мясников.

    Он отметил, что не подготовленным людям купание в проруби не принесет ни пользы, ни глобального вреда. Однако стресс для организма обеспечен.

    Самым трудным в крещенских купаниях врач назвал раздевание. Он посоветовал поскорее зайти в воду, чтобы нахождение на морозе переносилось легче.

    Мясников напомнил, что подогревать организм алкоголем нельзя ни в коем случае. После купания тело нужно сразу растереть полотенцем, а также выпить горячий чай.

    Крещение — один из главных православных праздников. Традиционные купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Ранее «360» публиковал карту купелей Подмосковья.