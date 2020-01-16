Доктор Мясников рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям

«Можно начинать с сентября. Сейчас времени на подготовку уже нет. Поэтому окунание в ледяную воду может стать очень стрессовой ситуацией для организма, особенно при проблемах с сердечно-сосудистой системой», — предупредил Мясников.

Он отметил, что не подготовленным людям купание в проруби не принесет ни пользы, ни глобального вреда. Однако стресс для организма обеспечен.

Самым трудным в крещенских купаниях врач назвал раздевание. Он посоветовал поскорее зайти в воду, чтобы нахождение на морозе переносилось легче.

Мясников напомнил, что подогревать организм алкоголем нельзя ни в коем случае. После купания тело нужно сразу растереть полотенцем, а также выпить горячий чай.

Крещение — один из главных православных праздников. Традиционные купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Ранее «360» публиковал карту купелей Подмосковья.