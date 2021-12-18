Доктор Мясников рассказал, чего нельзя делать при заболевании COVID-19

Пациенты, которые получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, ни в коем случае не должны заниматься самолечением. Об этом напомнил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ковид вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, <…> и ковид-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», — объяснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников предупредил, что заболевшим с положительным результатом теста на коронавирус не рекомендуется принимать некоторые лекарства. Например, не следует пить препараты, которые разжижают кровь, если не началось воспаление легких. Если человек начинает необоснованно принимать такие лекарства без назначения медиков, это может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение мозгового кровообращения и желудочно-кишечные кровоизлияния.

Кроме того, Мясников предостерег и от самостоятельного приема стероидных гормонов. По его словам, такие препараты предназначены исключительно для интубированных пациентов. В целом, уверен Мясников, не следует назначать себе лечение без рекомендаций профессионального врача. Самый проверенный способ сберечь свое здоровье — это предотвратить заболевание при помощи своевременной вакцинации.

Ранее доктор Мясников выразил мнение, что проходить ревакцинацию нужно примерно через шесть месяцев после того, как человек поставил прививку или переболел COVID-19. Он отметил, что на фоне распространения штамма «омикрон» в некоторых странах Европы и США делают ревакцинацию уже через три месяца.