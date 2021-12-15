Доктор Мясников объяснил россиянам, когда ревакцинироваться

Врач и телеведущий Александр Мясников в собственном Telegram-канале призвал к ревакцинации всех, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее.

«Неважно — переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму — ревакцинация уже через три месяца, иначе омикрон не остановить!» — написал он.

В качестве конкретной вакцины для этого Мясников предлагает использовать «Спутник Лайт», подчеркивая, что это не более чем первый компонент «Спутника V». Он также напомнил, что имеющим хронические болезни, принимающим гормоны и имеющим иммунодефицит нужен третий компонент вакцинации, тот же «Спутник Лайт».

Ранее Мясников обращал внимание россиян, что последствия коронавирусной инфекции могут оказаться опаснее самой болезни. Если выздоровевший чувствует сильную одышку и слабость, то лучше срочно пройти консультацию у кардиолога — все это признаки миокардита, отметил доктор.

Он добавил, что воспалительный процесс сердечной мышцы возникает не только при коронавирусной инфекции, а также при гриппе, гепатите C и заражении энтеровирусами и возбудителями герпеса.