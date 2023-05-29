Здоровье 29 мая 2023, 02:38 Доктор Мясников раскрыл секрет замедления старения Врач Мясников: старение можно замедлить, не думая о нем Pxhere

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Известный врач-терапевт Александр Мясников рассказал о легком способе замедлить старение. В своем Telegram-канале он отметил, что об этом процессе просто не нужно думать.

Человеку, как заметил Мясников, нужно считать, что у него впереди еще много лет жизни. Такую рекомендацию он дал, основываясь на результатах эксперимента ученых.

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Мясников объяснил, что необходимо всегда думать о лучшем и чувствовать себя ребенком. Также, по его словам, нужно принимать за норму то, что есть болезни, которые невозможно вылечить.

«Так что старость можно отодвинуть, это доказано! Как отодвинуть? Забыть о ней, считать, что у тебя впереди еще лет 50, принимать за норму то, что не можешь вылечить и быть ребенком в душе», — рекомендовал врач.

Ученые Американского общества клинических исследований ранее исследовали транспортный белок Mfsd2a, отвечающий за активность нейронов в человеческом мозге. Со временем мембрана истончается, что и приводит к заторможенности нейронов. Исследователи намерены подробно изучить этот белок. Эти знания, как ожидается, будут способствовать созданию эффективных способов замедления старения.