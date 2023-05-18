Наука 18 мая 2023, 07:30 Американские ученые нашли способ сохранения здоровья мозга в старости JCI: ученые обнаружили способ сохранения здоровья мозга и замедления старости Unsplash

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Ученые Американского общества клинических исследований нашли способ замедления старения и улучшения навыков мышления у пожилых людей. Об этом написало издание Journal of Clinical.

Научные сотрудники исследовали транспортный белок Mfsd2a, отвечающий за активность нейронов в человеческом мозге. Он поставляет лизофосфатидилхолин, то есть липиды с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, нервным клеткам. Исследование показало, что со временем мембрана истончается, что приводит к заторможенности нейронов.

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По мнению авторов статьи, нарушение функции Mfsd2a является одной из основных причин развития микроцефалии. В дальнейшем исследователи намерены более подробно изучить этот белок. Ожидается, что эти знания поспособствуют созданию эффективных способов замедления старения.

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