Доктор Мясников раскрыл секрет, как он бросил курить

Врач признался, что раньше курил, но бросить вредную привычку ему помогла поездка в Крым вместе с коллегами. Они отправились на машине, а Мясников сидел за рулем. Перед отправлением он объявил, что решил окончательно бросить курить и отдал пачку сигарет с зажигалкой своим попутчикам.

«Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно», — признался Мясников. При этом он отметил, что таким способом отказываются от сигарет только около 6% курильщиков.

Отвечая на вопрос о своем здоровье врач признался, что еще в 30 лет у него диагностировали гипертонию. Чрезмерное употребление в пищу мяса довело его до подагры.

«А здоровый я потому, что тренируюсь», — решил он не разочаровывать своих зрителей. Говоря о психологическом здоровье Мясников отметил, что иногда у него бывают приступы «безнадеги». Но он отметил, что это не апатия, когда ничего не хочется делать, а больше похоже на внутреннее чувство переживаний или тревоги.

Накануне новогодних праздников Мясников назвал главные ошибки россиян, которые они совершают при желании избавиться от похмелья. Он отметил, что не стоит идти в баню или снова переключаться на спиртное. Это в итоге только ухудшит общее состояние здоровья.

По словам Мясникова, избежать сильного похмелья поможет обильная и жирная закуска. В качестве примера он назвал холодец, суп и вареный картофель. При этом врач отметил, что лучший способ избегать больной головы после праздников — это сохранять умеренность в употреблении спиртных напитков.