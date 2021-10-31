Доктор Мясников призвал вводить три дозы вакцины пожилым людям

Людям старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины, так как у них быстро исчезают антитела. Об этом в беседе с Ura.ru заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«У лиц старше 60 лет <…> очень быстро вымываются антитела и иммунный ответ на вакцину получается намного хуже, чем у молодых. Поэтому если таким людям вдогонку после двухфазной прививки дать третью дозу, то они будут достаточно защищены», — поделился своим мнением Мясников.

По словам врача, людей из группы риска нужно вакцинировать сначала «Спутником V», а через полгода «Спутником Лайт». Он предложил сделать ревакцинацию обязательной для пожилых россиян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы вакцинации от SARS-CoV-2 в столице значительно выросли по сравнению с августом. По словам градоначальника, объем прививок увеличился в четыре-пять раз. Он предположил, что этому поспособствовали нерабочие дни, которые в Москве ввели на два дня раньше, чем в других регионах России: 28 октября.