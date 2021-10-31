Темпы вакцинации выросли в Москве в пять раз

Жители Москвы начали активнее делать прививки от коронавируса. С конца августа объем вакцинации в Москве вырос в четыре-пять раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его мнению, подъему темпов вакцинации способствовали нерабочие дни. Благодаря им у жителей Москвы появилось время, чтобы привиться от ковида.

«Мы видим — активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».

Собянин также обратил внимание на то, что активнее начали вакцинироваться и пожилые москвичи. Это очень правильное решение с их стороны, отметил мэр.

Накануне в Москве было выявлено 7267 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в больницу попали 1520 человек, умерли 97 пациентов. На ИВЛ находятся 688 человек, уточнили в оперштабе.

В столице нерабочие дни начались 28 октября. Они продлятся до 7 ноября. Медицинские учреждения будут работать без изменений. Также продолжают функционировать пункты, где можно бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус.