Доктор Мясников призвал переосмыслить отношение к коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал менять отношение к коронавирусу из-за его нового штамма «омикрон». Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно», — привело его слова РИА «Новости».

Мясников уточнил, что ситуация с «омикроном», по его мнению, подтвердила: вирус будет меняться, мутируя в более заразный, но менее смертельно опасный. В итоге он выродится в «банальное ОРЗ».

«Надо менять информационный фон. Иначе посходят с ума все! И так уже....», — считает Мясников.

Ранее он спрогнозировал, что пик пандемии придется на февраль–апрель и июль–сентябрь, когда в день будут заражаться до 80 тысяч человек — но отметил, что повсеместное вакцинирование станет фактором того, что смертность от COVID-19 будет менее одного процента.