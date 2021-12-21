Доктор Мясников предрек смертность от ковида менее 1% в 2022 году

В 2022 году смертность от коронавируса будет менее 1%. Об этом в своем Telegram-канале дал прогноз известный доктор и телеведущий Александр Мясников.

Врач прогнозирует, что пик пандемии придется с период февраль–апрель и июль–сентябрь, когда в день будет заражаться до 80 тысяч человек.

Но он отметил, что повсеместное вакцинирование станет фактором того, что смертность от COVID-19 будет менее одного процента.

«К лету будут появляться новые более или менее работающие противовирусные препараты. Но не излечивающие — приостанавливающие переход из ОРЗ в пневмонию. Также появятся все новые вакцины, по эффективности сходные с вакцинами от гриппа, но 2-3 кратного в год введения», — пишет Мясников.

Врач считает, что все больше стран примут «шведский вариант» борьбы с коронавирусом, а также предрек уменьшение гражданских свобод на противоположенной стороне, в качестве примера приведя Австралию.

«Четче обрисуется круг стран, где запрещать и давить правительствам будет проще и выгоднее (по их внутренним соображениям), чем бороться чисто медицинскими путями», — написал телеведущий.

Также Мясников уверен, что новые штаммы коронавируса, появляющиеся с интервалом 3-5 месяцев, будут все более заразными, но все более «безобидными», так как скажется растущий коллективный иммунитет.