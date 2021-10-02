Доктор Мясников предостерег россиян от лечения водой с перекисью водорода

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал способ лечения раствором из воды и перекиси водорода. Доктор предупредил россиян, что высокая концентрация перекиси водорода может нанести вред здоровью, а также призвал к ведению здорового образа жизни, привела слова эксперта онлайн-платформа «Смотрим».

Александр Мясников рассказал, что пить воду с перекисью водорода глупо. Доктор не считает, что маленькой концентрации раствор может не навредить, но вот если употребить перекись водорода в «хорошей концентрации», могут возникнуть проблемы.

«В интернете очень много различных советов. И все они — практически в 99,99% случаев — глупые и опасные», — заметил доктор.

По мнению Мясникова, все гораздо проще. Нужно заниматься физической культурой, не переедать и не иметь вредных привычек.

Летом известный теледоктор предупреждал россиян о возможном вреде еще одного лекарства. По сообщению Александра Мясникова, прием препарата «Ранитидин» при болях в желудке, может нанести ущерб здоровью. Доктор призвал обратить внимание на другие лекарства.