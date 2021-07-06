Мясников рассказал об опасном для здоровья лекарстве от болей в желудке

Популярное лекарство от болей в желудке у россиян «Ранитидин» может быть опасно для здоровья. Теледоктор Александр Мясников, рассказал, что многие страны уже отказались от него.

Александр Мясников рассказал, что сейчас принято принимать от болей «Омепразал» и «Лантопразол», однако многие продолжают покупать «Ранитидин», «Азантак» или «Зантак». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в США и Европе этот препарат изъяли из общения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген)? Мы заслуживаем хотя бы информирования об этом?!», — написал Александр Мясников.

В сентябре 2019 года Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. После этого препарат отозвался Германия, Швейцария, Финляндия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Дания, Канада, Италия, Испания, Польша, Португалия, Словения и Сингапур. Росздравнадзор России предписал не продавать лекарство в октябре того же года.