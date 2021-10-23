Доктор Мясников назвал смертельно опасные для сердца лекарства

Не все лекарства для сердца можно пить спокойно, среди них есть опасные препараты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Наиболее кардиотоксичные средства, по мнению врача, — это препараты для химотерапии. Как оказалось самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, обладают прямым кардиотоксичным эффектом.

«То есть мы даем препарат, понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь», — заявил Мясников.

Также неправильное применение таких противовоспалительных препаратов как ибупрофен, диклофенак и индометацин тоже может нанести вред сердцу: повысить давление, спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны. Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя, уточнил Мясников. Если есть острая необходимость, то под наблюдением врача и с большой осторожностью.

Ранее Мясников самым опасным напитком медик назвал сладкую газировку, способную вызвать развитие онкологических заболеваний.