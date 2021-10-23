Доктор Мясников назвал смертельно опасные для сердца лекарства
Доктор Александр Мясников перечислил опасные для сердца лекарства
Не все лекарства для сердца можно пить спокойно, среди них есть опасные препараты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Наиболее кардиотоксичные средства, по мнению врача, — это препараты для химотерапии. Как оказалось самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, обладают прямым кардиотоксичным эффектом.
«То есть мы даем препарат, понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь», — заявил Мясников.
Также неправильное применение таких противовоспалительных препаратов как ибупрофен, диклофенак и индометацин тоже может нанести вред сердцу: повысить давление, спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны. Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя, уточнил Мясников. Если есть острая необходимость, то под наблюдением врача и с большой осторожностью.
Ранее Мясников самым опасным напитком медик назвал сладкую газировку, способную вызвать развитие онкологических заболеваний.