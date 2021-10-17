Доктор Мясников назвал напиток, который может вызывать рак

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл пользу и вред популярных напитков. Самым опасным напитком медик в эфире канала «Россия 1» назвал сладкую газировку, способную вызвать развитие онкологических заболеваний.

Доктор Александр Мясников рассказал, что употребление сладких газированных напитков губительно сказывается на состоянии здоровья. Газировка может вызвать развитие диабета, ожирения и даже онкологии. По мнению врача, в некоторых западных странах не зря ограничивают продажу газировки возле школ. Мясников призвал минимизировать употребление или вовсе отказаться от нее.

Врач также рассказал, что зеленый чай обладает противораковыми свойствами, а употребление кофе в рамках нормы способствует профилактике заболеваний сердца и печени. Доктор Мясников предостерег россиян и от чрезмерного употребления воды. По мнению медика, пить ее нужно только при возникновении жажды.

Нутрициолог и диетолог Мария Черняева раскрыла пользу и вред какао. По мнению специалиста, употреблять напиток лучше в первой половине дня из-за кофеина в его составе.