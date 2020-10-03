Доктор Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников выбрал из многообразия полезных продуктов один, который помогает бороться с тяжелыми заболеваниями. Это брокколи.

«Если бы мне сказали: „Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать курица и мясо)“ — это будет брокколи», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников. По его словам, эта разновидность цветной капусты помогает бороться с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре Московской области рассказали, какие осенние ягоды помогут укрепить иммунитет в межсезонье. Самыми полезными для естественной защиты организма назвали клюкву, бруснику и облепиху. Эти ягоды — кладезь всевозможных витаминов, макроэлементов, флавоноидов, органических кислот, пектина, каротина, глюкозы, калия, кальция, магния, марганца, железа и фосфора. Это все помогает укрепить иммунитет, который защищает организм от инфекций.

Защиту помогут укрепить лук, чеснок, тыква, лимон и мед.