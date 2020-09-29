Жителям Подмосковья назвали ягоды для укрепления иммунитета

В клюкве есть витамины С, РР, К, В1, В2, полезные микро- и макроэлементы, флавоноиды и органические кислоты. Эту ягоду можно долго хранить. Клюква не теряет своих полезных свойств. Ее нужно есть во время физического и умственного напряжения, для профилактики простудных заболеваний. Отказаться от клюквы стоит лишь людям с больным желудком.

Брусника — это кладезь пектина, каротина, витаминов А, С, Е, глюкозы, калия, кальция, магния, марганца, железа и фосфора. Эту ягоду с осторожностью нужно есть гипотоникам, так как она снижает артериальное давление.

В облепихе, помимо необходимых витаминов, содержится серотонин, который отвечает за нормальную работу нервной системы.

Осенью вообще стоит налегать на полезные продукты, которые помогут усилить естественную защиту организма. Уберечься от вирусов помогут лук, чеснок, тыква, лимон и мед.

Ранее шеф-повар Владимир Павлов рассказал, какие продукты нельзя сочетать друг с другом. Чтобы не было изжоги и тяжести в желудке, не стоит есть одновременно мясо и картошку и помидоры с сыром.