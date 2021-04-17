Доктор Мясников назвал мешающие нормальному сну привычки

Гаджеты, курение, алкоголь и перекусы — все это мешает как следует выспаться. При кратковременном пробуждении ночью не стоит смотреть на часы, так как мозг зацепится за мысль, что скоро вставать, и придет бессонница. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: „Слушай, а через два часа вставать“», — объяснил врач.

Мясников отметил, что если вечером в течение 20 минут не получается заснуть, то лучше всего встать, походить и успокоиться. По его словам, в этот момент не надо курить, пить алкоголь или есть. Врач предупредил, что засыпать и просыпаться нужно всегда в одно и то же время. Дневной сон нарушает цикл отдыха и не дает нормально жить. Мясников подчеркнул, что в постель нужно ложиться только вечером. Просто так валяться на кровати нельзя.

«У вас не должно быть даже мысли, что вы можете лежать на кровати просто так. Кровать — это рефлекс ко сну», — добавил телеведущий.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что быстро заснуть помогут натуральные седативные препараты — экстракты валерьяны и пустырника.