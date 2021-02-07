Доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания

Прежде всего бобовые содержат много клетчатки, пояснил врач. А без нее организм не сможет обойтись. Также клетчатка снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, бобовые содержат растительный белок, который необходим гипертоникам.

Продукт понравится и тем, кто следит за своей фигурой — он низкокалорийный. При этом в бобовых содержатся витамины группы В и микроэлементы: селен и калий.

«Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма», — заметил Мясников. При этом он добавил, что от последнего можно избавиться, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли.

Мясников до этого рассказал, что таблетки, резко понижающие давление, могут быть опасны. В некоторых случаях они даже приводят к инфаркту. Он уточнил, что такие препараты неоднократно становились причиной инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности. Мясников отметил, что в других странах таблетки для понижения давления запрещены для использования без консультации врача.