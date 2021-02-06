Доктор Мясников назвал опасные для здоровья лекарства

Врач Александр Мясников рассказал, что таблетки, резко понижающие давление, могут быть опасны. В некоторых случаях они даже приводят к инфаркту.

Об этом сообщил телеканал «Россия 1». Мясников уточнил, что такие препараты неоднократно становились причиной инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

«Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — пояснил он.

Мясников заключил, что в других странах таблетки для понижения давления запрещены для использования без консультации врача.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова развеяла популярные мифы о косметологии.

Первый миф в косметологии — это то, что можно сделать что-то одно и будет ощутимый и заметный эффект, рассказала Егорова.

Также она отметила, что инъекции филлеров и ботокса — это две абсолютно разные процедуры, и решают они разные проблемы. Привычное название препарата botox — это наименование бренда-производителя, заметила дерматолог, действующее вещество называется ботулотоксином.