Доктор Комаровский дал совет по борьбе с отеками ног

Врач Евгений Комаровский рассказал, что делать, если часто отекают ноги. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на YouTube-канал.

Он объяснил, что сами по себе отеки не являются диагнозом. Но у здорового человека ноги не должны отекать. По словам врача, это может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Также отеки может провоцировать плохо подобранная обувь.

«Первое, над чем надо задуматься, когда у вас отекают ноги, — это ваш образ жизни, ваш вес, ваше артериальное давление, количество ваших физических нагрузок. Также важно количество соли, которое вы употребляете», — рассказал Комаровский.

Также он рекомендовал в любом случае посетить врача. Чтобы снять отеки, нужно класть ноги выше головы, уточнил Комаровский.

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