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    18 апреля 2022, 14:28

    Доктор Каят заявила, что частое употребление чая и кофе сказывается на состоянии волос

    Оксана Лавнюженко

    Доктор Сара Каят заявила, что выпадение от 100 до 150 волос в день считается нормой, однако некоторые люди сталкиваются с сильным выпадением. Специалист объяснила, как с этим состоянием связано употребление чая или кофе, написало РИА ФАН.

    Доктор Каят заявила, что частое употребление чая и кофе сказывается на состоянии волос

    Многие люди сталкиваются с сильным выпадением волос из-за стресса. Дубильные вещества, которые содержатся в чае и кофе, блокируют усвоение железа и приводят к дефициту вещества. Все это может грозить облысением. Чтобы снизить уровень стресса и тревожности специалист рекомендует сократить потребление этих напитков.

    «Если вы пьете черный чай — постарайтесь свести потребление к минимуму, а еще лучше — в качестве альтернативы придерживайтесь зеленого чая», — объяснила она.

    Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, что чашка зеленого или черного чая сможет придать бодрости и тонуса человеку за счет стимуляции центральной нервной системы.