Доктор Каят заявила, что частое употребление чая и кофе сказывается на состоянии волос
Доктор Сара Каят заявила, что выпадение от 100 до 150 волос в день считается нормой, однако некоторые люди сталкиваются с сильным выпадением. Специалист объяснила, как с этим состоянием связано употребление чая или кофе, написало РИА ФАН.
Многие люди сталкиваются с сильным выпадением волос из-за стресса. Дубильные вещества, которые содержатся в чае и кофе, блокируют усвоение железа и приводят к дефициту вещества. Все это может грозить облысением. Чтобы снизить уровень стресса и тревожности специалист рекомендует сократить потребление этих напитков.
«Если вы пьете черный чай — постарайтесь свести потребление к минимуму, а еще лучше — в качестве альтернативы придерживайтесь зеленого чая», — объяснила она.
Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, что чашка зеленого или черного чая сможет придать бодрости и тонуса человеку за счет стимуляции центральной нервной системы.