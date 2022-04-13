Диетолог Круглова рассказала о напитках, которые смогут заменить кофе

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, что чашка зеленого или черного чая сможет придать бодрости и тонуса человеку за счет стимуляции центральной нервной системы. Об этом написала «Москва 24».

Специалист пояснила, что кофе дает мгновенный прилив сил, в то время как чай действует постепенно.

«Если кофеин работает здесь и сейчас и эффекта хватает максимум на два-три часа, то у теанинов (есть в чае — ред.) более сглаженное действие, которое дольше сохраняется по времени», — процитировал сайт NEWS.ru слова диетолога.

Помимо этих напитков, придать бодрость человеку смогут продукты, которые содержат железо, йод, витамины группы B и магний. Стимулирующим эффектом они обладать не будут, однако человек сможет дольше оставаться активным.

Железо содержится в основном в животных продуктах — говядине и птице, в растительных источниках его значительно меньше, резюмировала Круглова.