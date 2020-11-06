Доброволец рассказал о нововведении на втором этапе вакцинации от COVID-19

Перед вторым этапом вакцинации добровольцы теперь должны сдать анализы на коронавирус. О нововведении рассказала корреспондент «360» Лена Силиванова, которая поставила вторую прививку от COVID-19 5 ноября.

Перед вторым этапом вакцинации добровольцев проверяют: измеряют температуру и давление, слушают легкие. Также нужно сдать тест на беременность, а теперь еще и мазок на коронавирус.

«Тест на COVID-19 — это нововведение, оно появилось две недели назад. Раньше его делали только перед первым этапом, а теперь добровольцы повторно сдают такой анализ и перед второй прививкой», — рассказала Лена Силиванова.

После получения первой порции вакцины человек все еще может заразиться коронавирусом, потому что организм пока не дал иммунный ответ. Тест помогает исключить такие случаи. Это важно, потому что вакцинацию могут проходить лишь полностью здоровые люди.

Добровольцам выдают новые соглашения на участие в исследовании, которые нужно переподписать. В остальном второй этап ничем не отличается от первого.

Лена Силиванова рассказывает о вакцинации «Спутником V» в своем дневнике. Корреспондент публикует информацию о самочувствии, действиях врачей и отношении окружающих к эксперименту.