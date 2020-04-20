Роспотребнадзор: пик заражения коронавирусом наступит в начале мая

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше — при благополучном исходе. После этого наступит плато и число новых зараженных перестанет ежедневно расти.

Такое заявление сделал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Если все будет благополучно, то, определенно, где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может, и даже раньше, а затем перейдем на плато Виктор Малеев.

Он отметил, что после выхода на плато число зараженных перестанет ежедневно увеличиваться. Однако какое-то время рост заболевших в стране продолжится: сперва количество новых пациентов в день зафиксируется на одном уровне, а затем постепенно пойдет на снижение.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что процесс распространения коронавируса по стране удалось притормозить. Несмотря на это, расслабляться нельзя — пик заболеваемости еще не достигнут. Президент отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы «сгладить» его и сократить время прохождения через плато.

По данным на 20 апреля, в России подтвердили 47 121 случай заражения коронавирусом. Из них 405 пациентов скончались, еще 3446 — выздоровели. Больше всего зараженных в Москве — там COVID-19 выявили у 26 350 пациентов. Однако дефицита в больничных койках нет — в среднем в стационаре лечится 1300 человек. Несмотря на это, в столице продолжают вводить новые койки.