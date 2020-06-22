До 28 июня продлен режим самоизоляции в Иркутской области

Власти Иркутской области продлили до 20 июня режим самоизоляции, обязывающий жителей соблюдать дистанцию, носить маски в местах общего пользования и на работе. По последним данным, в регионе выявлено свыше 5,6 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил ТАСС, Иркутская область занимает в Сибирском федеральном округе вторе место по заболеваемости после Красноярского края. Введенные в марте ограничительные меры сначала продлевали до 14 июня, а затем и до 21 июня.

Местные СМИ утверждают, что решение о продлении режима принималось долго и тяжело. Обычно власти сообщали об этом накануне дня истечения срока. О последнем продлении стало известно вечером воскресенья.

По данным иркутского оперштаба, число зараженных достигло 5622 человек. Ежедневный прирост инфицированных с 8 июня составляет 100-200 пациентов. Региональный Минздрав считает, что область находится на пике заболеваемости.

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. В регионе зафиксирован 5981 случай заражения.