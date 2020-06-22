До 28 июня продлен режим самоизоляции в Иркутской области
Как сообщил ТАСС, Иркутская область занимает в Сибирском федеральном округе вторе место по заболеваемости после Красноярского края. Введенные в марте ограничительные меры сначала продлевали до 14 июня, а затем и до 21 июня.
Местные СМИ утверждают, что решение о продлении режима принималось долго и тяжело. Обычно власти сообщали об этом накануне дня истечения срока. О последнем продлении стало известно вечером воскресенья.
По данным иркутского оперштаба, число зараженных достигло 5622 человек. Ежедневный прирост инфицированных с 8 июня составляет 100-200 пациентов. Региональный Минздрав считает, что область находится на пике заболеваемости.
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. В регионе зафиксирован 5981 случай заражения.