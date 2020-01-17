ДНК лососевых рыб не нашли в красной икре из Волгограда

В «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» от инспекторов из Волгограда поступили образы продукции, маркированной как первосортная «икра лососевая зернистая горбуша». Однако ДНК рыб в ней эксперты не нашли.

После проведения исследований в лаборатории заявили порталу V1, что в образцах не нашли следов горбуши, лосося, кеты или нерки. Этот факт нарушает требования Технического регламента Таможенного союза.

Специалисты Россельхозадзора затруднились предположить, что именно может находиться в банках, тем более, что перед ними такая задача и не стояла.

«Задача состояла в том, чтобы установить ДНК лососевых. Что входит на самом деле в состав? Не исключено, что это икра дешевой рыбы, а может быть и так, что глицериновые шарики. В данном случае мы не можем утверждать однозначно», — сообщили порталу в лаборатории.

В последнюю декаду минувшего года эксперты Роскачества объяснили, как выбирать икру красной рыбы. Они посоветовали покупать деликатесное изделие в жестяных или стеклянных банках, обращать особое внимание на место изготовление продукта и наличие маркировки ГОСТ.