В Роскачестве рассказали, как не ошибиться при выборе красной икры

Любителям красной икры посоветовали покупать деликатес в жестяной или стеклянной банке. Немаловажным является наличие маркировки ГОСТ на упаковке и место изготовления продукта. Лучше, если оно традиционное.

О нюансах при покупке красной икры рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

По ее словам, жестяная упаковка — это классика. Главное, чтобы на ней не было внешних повреждений. Кроме того, банка не должна казаться вздутой: если это не так, то в икре, скорее всего, есть недопустимые виды микробов.

«Лучше всего выбирать икру с маркировкой „ГОСТ“ на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры», — добавила Петроченкова. Камчатка и Сахалин, добавила эксперт, являются в этом плане традиционными территориями, где изготавливают икру.

Если в икре будут микробы и другие посторонние организмы, то самым безобидным последствием покажется изменение вкуса продукта. В худшем случае можно получить сильнейшее отравление.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что икру все же лучше покупать в стеклянной таре или брать развесной продукт. Так больше шансов заметить низкое качество предлагаемого товара, рассмотрев его до покупки.

«Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися», — заметила Наталья Петроченкова.

В перевернутой банке икра не сползает моментально со стенок, иначе в ней слишком много жидкости. Замораживать икру можно, но однократно. В таком случае на качество продукта процесс не повлияет.