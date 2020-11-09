Роспотребнадзор завел «Дневник питания» во «ВКонтакте»

Роспотребнадзор объявил о запуске приложения «Дневник питания», которое появилось в соцсети «ВКонтакте». Приложение доступно только на мобильных устройствах.

Чтобы открыть «Дневник питания», нужно перейти во вкладку «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте», а там выбрать рубрику «Здоровье», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С помощью сервиса можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей — снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму», — сказано в пресс-релизе.

Также там есть опции контроля за курением и напоминания о приеме витаминов.

По словам главы ведомства Анны Поповой, с помощью «Дневника питания» любой человек сможет составить собственный рацион, выбрать полезные продукты в магазине, подсчитать калории и получить достоверную информацию о принципах здорового питания.

По данным Роспотребнадзора, 19% российских мужчин и 27,6% женщин страдают ожирением. Избыточный вес также выявлен у каждого десятого школьника и каждой двадцатой школьницы.

Ранее научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал с наступлением холодов пополнить рацион высококалорийной пищей и традиционными овощами.

В пример калорийной пищи он привел сало и продукты из свинины, а из овощей назвал капусту, морковь, свеклу и картофель.