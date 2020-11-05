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    05 ноября 2020, 19:47

    Диетолог предложил вспомнить про калорийную пищу

    Алена Макаренко

    С наступлением холодов стоит пополнить рацион питания высококалорийной пищей и овощами. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.
    Диетолог предложил вспомнить про калорийную пищу

    Для создания разнообразного и вкусного рациона понадобятся капуста, морковь, свекла и картофель в разных сочетаниях, сообщило РИА «Новости». А еще эти овощи — источник полезных веществ.

    «Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными (овощами — прим. ред.)», — отметил Тутельян.

    Кроме того, в зимний сезон не стоит отказываться от высококалорийной пищи, отметило ИА НСН. Например, можно есть сало, которое дает калории и восстанавливает энергию, потраченную на сохранение тепла.

    Ранее маммолог призвал женщин отказаться от диет. Ограничения в еде несут стресс для организма, а после отказа от них вес возвращается к прежним показателям. Специалист порекомендовал употреблять любую пищу, но скромными порциями. Однако стоит отказаться от пищи с трансжирами в составе, потому что они смертельно опасны.