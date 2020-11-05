Диетолог предложил вспомнить про калорийную пищу

С наступлением холодов стоит пополнить рацион питания высококалорийной пищей и овощами. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Для создания разнообразного и вкусного рациона понадобятся капуста, морковь, свекла и картофель в разных сочетаниях, сообщило РИА «Новости». А еще эти овощи — источник полезных веществ.

«Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными (овощами — прим. ред.)», — отметил Тутельян.

Кроме того, в зимний сезон не стоит отказываться от высококалорийной пищи, отметило ИА НСН. Например, можно есть сало, которое дает калории и восстанавливает энергию, потраченную на сохранение тепла.

Ранее маммолог призвал женщин отказаться от диет. Ограничения в еде несут стресс для организма, а после отказа от них вес возвращается к прежним показателям. Специалист порекомендовал употреблять любую пищу, но скромными порциями. Однако стоит отказаться от пищи с трансжирами в составе, потому что они смертельно опасны.