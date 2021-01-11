На какой стадии COVID-больной наиболее заразен? Объяснил вирусолог

«Есть инкубационный период, когда вирус только проникает в организм и еще не продуцируется во вне. Он инфицирует отдельные клетки. Представьте вирус, как микрокаплю. Количество капель коронавируса имеет значение», — обратил внимание специалист.

По его словам, если человек постоянно контактирует с инфицированным, то в течение большего времени он вдохнет гораздо большую дозу. Соответственно, и степень поражения его легких и дыхательных путей будет гораздо больше.

«Получается, что среднее значение заразности человека от четвертого дня до девятого. Чтобы перестраховаться, инфекционисты закладывают 14 дней», — добавил собеседник издания.