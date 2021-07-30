При заражении штаммом коронавируса «дельта» длительность заболевания коронавирусом увеличилась. Инкубационный период, напротив, сократился. Тяжесть заболевания все еще во многом определяется вирусной нагрузкой, полученной при заражении и состоянием иммунитета пациента.

Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Действительно, генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», — сказал Горелов.

Руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски сообщила, что штамм коронавируса «дельта» ведет себя совсем не так, как предыдущие мутации COVID-19. Вакцинированные люди могут заразиться этой разновидностью инфекции.