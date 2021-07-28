Регулятор США заявил, что вакцинированные могут переносить штамм коронавируса «дельта»

Штамм коронавируса «дельта» ведет себя совсем не так, как предыдущие мутации COVID-19. Вакцинированные люди могут заразиться этой разновидностью инфекции. Они имеют такую же вирусную нагрузку, как и непривитые. Это означает, что они могут заражать других.

Об этом на брифинге сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски. По мнению экспертов регулятора, в редких случаях вакцинированные люди могут стать разносчиками вируса.

Рошель Валенски уточнила, что «в последние дни ознакомилась с новыми научными данными», и они вызывают ее беспокойство. Она решительно призвала американцев вакцинироваться.

«Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом «дельта», — цитирует ее газета The Washington post.

Ранее регулятор посоветовал вакцинированным жителям США вновь начать носить медицинские маски из-за роста заражение штаммом «дельта».

Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи заявил в интервью, что «ситуация явно изменилась» с появлением штамма «дельта».

«Вакцинированные люди передают его, и масштабы неясны, но нет сомнений, что они передают его. Люди, прошедшие вакцинацию, даже если у них нет симптомов, могут передавать вирус, что является научным обоснованием этой рекомендации», — подчеркнул Эксперт.

Валенски сообщила, что штамм «дельта» все еще не получил широкого распространения в США. Случаи инфицирования пока единичны. Но рекомендовала проходит тестирование даже полностью привитым людям, если у них появляются симптомы коронавируса или они контактировали с кем-то, у кого есть подозрение на наличие инфекции.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что грудные дети стали в 26 раз чаще заражаться «дельта»-штаммом коронавируса. Он также предупредил об осенней заболеваемости ковидом после возвращения россиян из отпусков.