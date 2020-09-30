Директор Центра Гамалеи рассказал об ограничениях в занятиях спортом после прививки от COVID-19

При вакцинации от коронавируса можно заниматься спортом. При этом нагрузки не должны быть чрезмерно интенсивными, чтобы в организме оставалась глюкоза. Об этом предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила», — процитировало Гинцбурга РИА «Новости».

Глава центра пояснил, что глюкоза необходима для нормального размножения клеток при вакцинации. После введения препарата антитела начинают делиться. По словам Гинцбурга, при интенсивных занятиях спортом глюкозы становится в организме меньше. Она превращается в энергию, а сам организм истощается. Именно поэтому спортсменам советуют воздержаться от упражнений в течение пары дней.

Ранее Гинцбург рассказал, что женщинам не запрещается беременеть после прививки от COVID-19. Но лучше не планировать зачатие в период между двумя прививками. Сейчас российские медики проводят постклинические испытания препарата «Спутник V» с участием добровольцев. Прививку сделали уже более пяти тысяч человек.